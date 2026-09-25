Vinçe bağlanan vatandaş otomobili halatla dereden çıkardı

kaza ve ilk müdahale:

Mersin'in Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi M Tipi Kapalı Cezaevi mevkiinde, O.K. idaresindeki 33 AUU 414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı ve araçtan kendi imkânlarıyla çıktı. İhbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

vinçe bağlanma ve kurtarma süreci:

Aracın dereden çıkarılması için bölgeye vinç getirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlardan M.A.Y., kendisini vinçe bağlayarak dere içerisindeki otomobilin üzerine indi. Vinç yardımıyla araca ulaşan M.A.Y., halatları otomobile bağladı; daha sonra araç ve vinç bağlantılı kişi birlikte dereden çıkarıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DEREYE DÜŞMESİ SONUCU SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI. ARACIN DEREDEN ÇIKARILMASI SIRASINDA BİR VATANDAŞIN KENDİSİNİ VİNCE BAĞLAYARAK OTOMOBİLİN ÜZERİNE İNİP HALATLARI BAĞLAMASI DİKKAT ÇEKTİ.