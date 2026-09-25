Samsun'da kaçakçılığa darbe: Atakum'da 35 litre etil alkol ve çok sayıda aparat ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde yürüttüğü çalışmada kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda 35 litre etil alkol, 9 litre el yapımı alkollü içki, 10 adet alkol aroması ve 25 adet içki kiti bulundu. Elde edilen malzemelerin ambalajları ve çeşitleri ile olayın ticari boyutunun araştırıldığı belirtildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak KOM ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Yetkililer, kaçak içki üretimi ve satışının halk sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

KOM ekiplerinin bölgedeki kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında benzer operasyonların süreceği bildirildi; ele geçirilen materyallerin kayda alınması ve delil işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyanın adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 35 LİTRE ETİL ALKOL, 9 LİTRE EL YAPIMI ALKOLLÜ İÇKİ, 10 ADET ALKOL AROMASI VE 25 ADET İÇKİ KİTİ ELE GEÇİRİLDİ.