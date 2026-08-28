Nilüfer'de koruyucu sağlık odaklı üç günlük etkinlik başlıyor

etkinlik tanıtımı:

Nilüfer Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Nilüfer Halk Sağlığı Günleri, 3-4-5 Eylül tarihlerinde Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Her gün saat 10.00'da başlayacak programlar, 17.00'ye kadar sürecek ve katılım ücretsiz olacak.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı toplum hedefinin koruyucu hekimlik ve erken farkındalıkla mümkün olduğunu vurgulayarak, 'Nilüfer'de herkesin eşit, nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşabilmesini çok önemsiyoruz. Üç gün boyunca uzman hekimler ve sağlık çalışanları eşliğinde sunacağımız ücretsiz taramalar, atölyeler ve bilgilendirici söyleşilerle hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde bekliyoruz' dedi.

tarama ve sağlık hizmetleri:

Etkinlik alanında kurulacak sağlık noktalarında uzmanlar tarafından ücretsiz taramalar yapılacak. Ziyaretçiler göz ve işitme testleri, denge ve skolyoz kontrolleri, solunum fonksiyon testi, karbonmonoksit (CO) ölçümü, vücut kitle endeksi, kan şekeri ve tansiyon ölçümlerinden yararlanabilecek.

Ayrıca Footbalance cihazı ile düz tabanlık ve duruş analizi, cilt analizi, diş muayenesi, basit fizik tedavi uygulamaları ile sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti sunulacak.

atölyeler ve söyleşiler:

Etkinlik kapsamında yetişkinlere yönelik paketli gıdalarda etiket okuma, detoks içecekleri hazırlama, pilates, sanat terapisi ve sinema gösterimleri gibi pratik atölyeler gerçekleştirilecek. Çocuklar için el yıkama, doğru diş fırçalama, sağlıklı beslenme tabağı hazırlama ve organları tanıma atölyeleri planlandı. Katılımcılar ayrıca okçuluk ve cornhole gibi sportif aktivitelerle etkinliğe katılabilecek.

söyleşiler:

Programda uzman konukların katılımıyla 'Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme' ile 'Estetik ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar' başlıklı söyleşiler düzenlenecek.

stkciler ve sosyal projeler:

Etkinlik alanında sivil toplum kuruluşları ve Nilüfer Belediyesi'nin bilgilendirme stantları yer alacak. Ziyaretçiler organ bağışı, Onkoday kanser bilgilendirmesi, Yeşilay, Çölyakla Yaşam Derneği, NİLKOOP, doğru ilaç ve prospektüs kullanımı gibi konularda bilgi alabilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin Anne Taksi, Gezici Sağlık Hizmeti, Evde Sağlık, Yeni Doğan ve Bebek Bakımı, Nilüfer95, Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, Olgun Gençlik Merkezi, Tekerlekli Sandalye Tamir Evi ve hayvan sahiplendirme gibi sosyal projeleri de etkinlik süresince tanıtılacak.

NİLÜFER BELEDİYE TARAFINDAN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN "NİLÜFER HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ", 3-4-5 EYLÜL TARİHLERİNDE NİLÜFER BELEDİYESİ DR. CEYHUN İRGİL SAĞLIK MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞECEK. ÜCRETSİZ SAĞLIK TARAMALARINDAN BİLGİLENDİRİCİ ATÖLYELERE, UZMAN SÖYLEŞİLERİNDEN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ ETKİNLİKLERE KADAR GENİŞ BİR PROGRAM BURSALILARI BEKLİYOR.