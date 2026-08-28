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Sanko rektöründen 30 ağustos mesajı: cumhuriyeti bilim ve sorumlulukla geleceğe taşıma çağrısı

Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıldönümünde cumhuriyetin korunması ve gençlerin milli değerlerle yetiştirilmesinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sanko rektöründen 30 ağustos mesajı: cumhuriyeti bilim ve sorumlulukla geleceğe taşıma çağrısı

SANKO Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 30 Ağustos Zaferi’nin 104’üncü yılı vesilesiyle yayımladığı mesajla milletin bağımsızlık iradesine dikkat çekti. Rektör Dağlı, büyük zaferin tarihî önemine işaret ederek, bu mirasın korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un tarihî anlamı:

Prof. Dr. Dağlı, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer'in, Türk milletinin bağımsızlığına olan inancının ve kararlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu kaydetti. Rektör, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni yalnızca askerî bir başarı değil, milletin özgür yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanı olan bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Üniversitelerin rolü ve geleceğe taşıma sorumluluğu:

Mesajında Cumhuriyeti koruma ve yaşatma görevine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi aynı inanç, kararlılık ve sorumluluk bilinciyle geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı. Üniversitelerin bu vizyonda üstlendiği rolü; bilim, eğitim ve araştırma yoluyla ülkenin gelişmesine katkı sunmak ve gençleri milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüvenli, nitelikli bireyler olarak yetiştirmek şeklinde tanımladı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajını; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanın bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlara rahmet, minnet ve saygı dilekleriyle tamamladı ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. DAĞLI’DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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