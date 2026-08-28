Eski devlet hastanesi arazisine ağız ve diş merkezi ile semt polikliniği planlandı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi arazisinin geleceğine ilişkin kamuoyunda yer alan haberler hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Kurum, alandaki mevcut yapıya ilişkin teknik incelemeler sonucunda yapının depreme dayanıksız olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

yıkım kararı ve zamanlaması:

Açıklamaya göre, mevcut binanın yıkımı için hazırlıklar sürüyor ve yıkım işleminin ihalesinin 2026 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılan teknik analizler ve ihtiyaç tespitleri, yapı güvenliği ile hizmet planlaması açısından bu adımın gerekliliğini ortaya koydu.

eski alana planlanan sağlık yatırımları:

İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi alanına ilişkin ihtiyaç ve planlamalar doğrultusunda bölgeye 50-70 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi/Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlısı bir semt polikliniği yapılmasının planlandığını, bu projelerin tamamlanarak Sağlık Bakanlığına sunulduğunu açıkladı. Kurum, projelerin yatırım sürecinin devam ettiğini ve uygulama adımlarının Bakanlık takvimiyle belirleneceğini vurguladı.

100 yatak iddiasına ilişkin açıklama:

Açıklamada, kamuoyunda yer alan "eski Devlet Hastanesi alanına 100 yataklı yeni hastane yapılacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı net biçimde ifade edildi. Yalova’nın artan nüfusu ve sağlık hizmeti ihtiyaçları çerçevesinde yeni büyük hastane yatırımının eski Devlet Hastanesi alanı yerine Çiftlikköy ilçesi Sultaniye bölgesinde planlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile ilgili kurumların yaptığı değerlendirmeler sonucunda Sultaniye bölgesinde asgari 400 yataklı yeni hastane yatırımı sürecinin başlatıldığı ve devam ettiği bildirildi. Yapılan planlamalarda nüfus artışı, bölgesel ihtiyaçlar, hasta hareketliliği ve erişim kolaylığı gibi kıstasların göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, eski Devlet Hastanesi alanındaki mevcut planlamanın ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile semt polikliniği yönünde olduğunu, projelerin Bakanlığa sunulduğunu ve yatırım sürecinin takibi ile uygulamaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ESKİ DEVLET HASTANESİ ALANINA 100 YATAKLI YENİ HASTANE YAPILACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI AÇIKLADI. MEVCUT BİNANIN BU YIL YIKILMASI PLANLANIRKEN, ALANA 50-70 ÜNİTELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ/HASTANESİ İLE SEMT POLİKLİNİĞİ YAPILMASI PLANLANIYOR. KENTİN YENİ HASTANESİ İSE SULTANİYE'YE YAPILACAK.