Notu 'siyanür var': karı kocanın evinde ölüm nedenleri otopside netleşecek

olay yeri ve ilk müdahale:

Dün saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'taki 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşayan Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45)'tan haber alamayan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler daireye girdiklerinde çiftin hareketsiz halde olduğunu ve içeride belirgin bir kimyasal koku olduğunu tespit etti. Bu nedenle görevli ekipler daireyi terk ederek durumu AFAD ekiplerine bildirdi ve binada güvenlik amacıyla tahliye yapıldı.

dairede bulunan not ve bulgular:

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Özcan'ın cansız bedeni yatak odasında, Namık Özcan'ın cansız bedeni ise oturma odasında bulundu. Namık Özcan'ın yanında "Siyanür var, girmeyin" yazılı bir not ile birlikte, katı siyanür olabileceği değerlendirilen bir madde ve bazı ilaçlar tespit edildi.

Olay yerinde bulunan not ve kokunun varlığı, ekiplerin kimyasal önlemler almasını zorunlu kıldı. Maddelerin kesin niteliği ile ilgili değerlendirme yapılana dek alan kontrol altında tutuldu.

cenazelerin kaldırılması ve soruşturmanın yönü:

Gece saatlerinde özel koruyucu kıyafet giyen AFAD görevlileri, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak cenazeleri daireden çıkardı. Cenazeler, otopsi ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, maddenin niteliği ve çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi ile kimyasal analizlerin ardından belirleneceğini bildirdi. Soruşturma kapsamında, Namık Özcan'ın önce eşini öldürdükten sonra siyanürle intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

KARAMAN’DA EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARI KOCANIN CENAZELERİ, ÖZEL KORUYUCU KIYAFETLİ AFAD EKİPLERİNCE ÇIKARILARAK OTOPSİ İÇİN ANKARA ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ.