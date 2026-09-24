okul çevrelerinde huzur için kapsamlı denetim gerçekleştirildi

denetimin amacı ve yürütülüşü:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim ortamlarının huzur ve güven içinde sürdürülmesini sağlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Uygulama; okulların çevresi, park ve bahçeler, yurtlar ile çeşitli işletmeleri kapsayacak şekilde planlandı.

il merkezindeki denetimler:

İl merkezinde yapılan kontrollerde 19 park ve bahçe, 32 okul çevresi, 12 yurt çevresi, 10 kafe, 10 tütün işletmesi, 8 internet kafe ve 4 oyun salonu kontrol edildi. Bu uygulamalarda 227 şahıs ile 39 araç sorgulanırken, denetimler sonucunda 1 araca cezai işlem uygulandı.

ilçelerdeki bulgular ve sonuç:

İlçelerde ise kontrollerde 56 okul ve çevresi, 6 yurt çevresi, 8 metruk bina, 4 kafe, 10 internet kafe, 9 park ve bahçe, 8 oyun salonu, 5 iddia bayii ile 15 market ve büfe denetlendi. Bu alanda 267 şahıs ve 143 araç sorgulanmış olup, herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Yetkililer, eğitim ortamlarının güvenliğinin korunması için bu tür denetimlerin aralıklarla süreceğini ve toplumun huzurunu sağlamaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara ve öğrencilere yönelik güvenli ortamın korunmasının öncelikli olduğuna vurgu yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM ORTAMININ HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA OKUL, PARK, BAHÇE VE İŞLETMELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.