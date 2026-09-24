Okul döneminde on binlere sıcak yemek: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kapsamlı beslenme desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kent genelinde geniş kapsamlı bir beslenme programı yürüteceğini açıkladı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yemek Üretim Merkezi'nde sürdürülecek çalışmalarla, okullardan üniversitelere, çocuk etkinlik merkezlerinden özel gereksinimli öğrencilere kadar farklı gruplara sıcak yemek ve kumanya ulaştırılacak. Belediyenin uygulaması, sosyal belediyecilik yaklaşımının okul dönemindeki görünür bir örneğini oluşturuyor.

çocuk etkinlik merkezleri ve okul öncesi destek:

Yuvamız İzmir Sosyal Hizmet Etkinlik Merkezleri, kentte 20 farklı noktada hizmet veriyor ve bu merkezlere günlük ortalama 4 bin 500 adet sıcak yemek ulaştırılıyor. Merkezlerin amacı sadece beslenme sağlamak değil; aynı zamanda çocukların nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerine erişimini artırmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek olarak belirtiliyor. Buca Yemek Üretim Merkezi'nde haftanın yedi günü üretim yapılıyor.

ilkokullar ve kantini olmayan okullara kumanya dağıtımı:

Sosyal destekte ihtiyaç yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerdeki ilkokullara yönelik uygulama da devam ediyor. Tam gün eğitim veren ve kantini bulunmayan yedi ilkokulta yaklaşık 2 bin öğrenciye beslenme paketi desteği sağlanacak. Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından hafta içi farklı menüler hazırlanarak paketler oluşturulacak ve dağıtımlar 28 Eylül'de başlayacak. Paketlerin teslimi hafta içi her sabah 08.30 - 09.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

üniversite öğrencilerine akşam yemeği desteği:

Üniversite öğrencilerine yönelik uygulama da 28 Eylül'de yeniden başlayacak. Kentteki altı devlet üniversitesinde eğitim gören öğrenciler için günlük ortalama 9 bin 600 adet sıcak yemek üretilecek; dağıtımlar ise akşam saatleri arasında, 16.00 - 18.00 arasında yapılacak. Bu düzenleme, öğrenim gören gençlerin gündelik beslenme ihtiyacına düzenli ve erişilebilir çözümler sunmayı hedefliyor.

özel gereksinimli bireylere ve derneklere yönelik hizmetler:

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü yaklaşık 30 okula günlük ortalama 8 bin 100 adet sıcak yemek ulaştırılıyor. Ayrıca engelli bireylerin üye olduğu yaklaşık 20 derneğe günlük ortalama 750 adet sıcak yemek dağıtımı sağlanıyor. Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak, İnciraltı ve Yurtoğlu Hizmet Merkezleri'ne yönelik kumanya hizmeti de planlandığı şekilde sürdürülüyor; merkeze hafta içi günlük ortalama 300, çarşamba günleri İnciraltı Engelliler Merkezi'ne ek 300 kişilik dağıtımla haftalık toplam 1.800 kumanya ulaştırılıyor.

Belediyenin programı, hem günlük beslenme ihtiyacını karşılamaya hem de eğitim sürecine destek olmaya odaklanıyor. Üretim ve dağıtım saatleri ile hedef grupların net olarak belirlenmesi, uygulamanın düzenli ve izlenebilir şekilde sürdürülmesine olanak sağlıyor. Yerel yönetimin bu kapsamlı beslenme desteği, eğitim döneminde ailelere ve öğrencilere somut bir rahatlama sunmayı amaçlıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM YILINDA DA ÇOCUK VE GENÇLERİN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK.