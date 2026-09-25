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Okul merdivenlerinde düşüş: Adıyaman'da öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da Karacaoğlan Ortaokulu'nda merdivenden düşen öğrenci A.S.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Okul merdivenlerinde düşüş: Adıyaman'da öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da okul merdiveninde düşme

Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karacaoğlan Ortaokulunda bir öğrenci, okulun merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek düştü. Olayda yaralanan öğrenci, okul yetkililerinin bildirimi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

olayın seyri:

Yaralanan öğrenci A.S.P. olarak kayıtlara geçti. Sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek öğrenciye durumuna göre müdahale etti ve gerekli tıbbi değerlendirmelerin ardından öğrenci Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine polis ekipleri de yönlendirildi. Okul yetkililerinin de bilgi verdiği müdahale sürecinin ardından, olayla ilgili olarak resmi kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşımını yetkili mercilere bıraktı.

Gelişmelerle ilgili inceleme sürüyor; olayın nedenine ilişkin net değerlendirme, yürütülecek soruşturma ve sağlık raporlarıyla belirlenecek.

ADIYAMAN’DA OKULUN MERDİVENLERİNDEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN ÖĞRENCİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA OKULUN MERDİVENLERİNDEN DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN ÖĞRENCİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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