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Onuralp Bitim: kupayla gelen açlık sezon hedefini güçlendirdi

Onuralp Bitim, Fenerbahçe'nin 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini taraftarlara armağan edip sezona kupayla başlamanın önemini ve konsantrasyonun gerekliliğini vurguladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Onuralp Bitim: kupayla gelen açlık sezon hedefini güçlendirdi

fenerbahçe kupayla motive oldu

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek kazanılan şampiyonluğun ardından duygularını paylaştı. Final töreninde kupa ve madalyalarını alan sarı-lacivertlilerde Bitim, galibiyeti özellikle taraftarlara armağan ettiğini söyledi.

maç ve duygusal vurgular:

Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız" sözleriyle hem kutlamanın hem de hemen tekrar çalışmaya dönmenin önemine işaret etti. Oyuncu, atmosferi oluşturan sporseverlere ve televizyon başındaki milyonlarca taraftara teşekkür etti.

hedefler: euroleague ve ligde konsantrasyon

Geçtiğimiz günlerde Euroleague Süper Kupa'da yer almalarının takıma katkısına değinen Onuralp, organizasyonun bir hazırlık turnuvası işlevi gördüğünü belirtti: "Orada olmak da bir tecrübeydi. İlk defa düzenlenen bir organizasyon olarak hiçbir takım ne beklemesi gerektiğini bilmiyordu. Bence iyi bir hazırlık turnuvası oldu. Maçın takvimi bizim için olumsuzdu, bunu tartışmayacağım. Biz oyuncu olarak işimizi yapmaya çalışıyoruz."

Onuralp'ın mesajı net: bu zafer kutlanacak, ancak odak hemen Euroleague'e ve ardından Türkiye Ligi'ne çevrilecek. Takımın sezona kupayla başlamasının psikolojik etkisi ve taraftar desteği, ilerleyen dönemde konsantrasyonu korumanın ana unsurları arasında gösterildi.

Sonuç olarak Fenerbahçe, bu kupa ile hem moral hem de beklenti yönetimi açısından sezona güçlü bir başlangıç yaptı; takımın hedefleri, kazanılan ivmeyi sürdürmek ve daha zorlu turnuvalarda benzer konsantrasyonu muhafaza etmek üzerine kurulu.

Fenerbahçe&#039;nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, &quot;Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok...

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, "Sezona kupayla başlamak çok önemli. Her zaman çok açız. Bugün bunun tadını çıkaracağız. Sonra da uzun bir sezona güzel bir başlangıç yapmak için yeniden çalışmalara başlayacağız" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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