Kupayla açılan sezonda takım kimyasını bulduk, Baldwin konuştu

Kupayla başlayan sezona dair değerlendirme

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş'ı 72-59 yenerek 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'na ulaştı. Maç sonrası konuşan ABD'li oyuncu Wade Baldwin, Euroleague Süper Kupa'da kupa kazanamadıklarını anımsatarak, "Şimdi Türkiye'ye döndük eskisi gibi, yeniden sezona kupayla başladık. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" dedi.

maçın akışı ve takım performansı:

Baldwin, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında takımın iyi oynadığını belirtti ve maçı daha iyi kapatmaları gerektiğini vurguladı. "Maçların sonunu daha iyi getirmeliyiz ama bu zamanla olacak" sözleri, takımın oyunun son bölümünde geliştirmesi gereken noktaya işaret etti.

yeni transferler ve sezona erken uyum:

Takımdaki yeni isimlere değinen oyuncu, kısa sürede başarı yakaladıklarını söyledi. Baldwin, "Yeni oyuncular, sezona iyi başladı. Shavon Shields takıma 3 hafta önce dahil oldu ve karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu. Braxton Key de Euroleague Süper Kupa'da iyi performans gösterdi" ifadelerini kullandı. Baldwin, herkesin takıma yavaş yavaş dahil olduğunu ve "Sezon başında da maçlar kazanmaya devam edeceğiz" diyerek bir sonraki maça odaklandıklarını aktardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Wade Baldwin, "Yeniden sezona kupayla başladık. Bu şekilde kupayla ve galibiyetle sezona başlamak güzel" dedi.