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Osmaniye'de kameralar yakaladı: trafikte yarışan iki sürücüye 626 bin 348 lira ceza

Osmaniye'de iki motosiklet sürücüsüne trafikte yarış nedeniyle toplam 626 bin 348 lira idari para cezası uygulandı; 3 motosiklet trafikten men edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:43

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye'de kameralar yakaladı: trafikte yarışan iki sürücüye 626 bin 348 lira ceza

olay ve uygulanan cezalar:

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde sürdürdüğü trafik denetimleri sırasında, KGYS kameralarından yapılan incelemede iki motosiklet sürücüsünün trafikte yarış yaptığı tespit edildi. Yapılan idari işlemler sonucunda sürücülere toplam 626 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

tespit süreci ve ek ihlaller:

Görüntülerden sürücüler belirlenerek yapılan kontrollerde, yarışın yanı sıra çeşitli trafik ihlallerinin de bulunduğu belirlendi. Ekipler, kamera kayıtları ve saha kontrolleriyle tespit edilen ihlal ve sorumlulara yönelik işlem yaptı.

sürücü belgeleri ve araçlara yönelik yaptırımlar:

İşlemler kapsamında bir sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, diğer sürücünün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca denetimler sonucu 3 motosiklet trafikten men edildi.

OSMANİYE’DE MOTOSİKLETLE YARIŞ YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜKLERİ BELİRLENEN 2...

OSMANİYE’DE MOTOSİKLETLE YARIŞ YAPARAK TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜKLERİ BELİRLENEN 2 SÜRÜCÜYE TOPLAM 626 BİN 348 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ. SÜRÜCÜLERDEN BİRİNİN EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULURKEN, DİĞERİNİN SÜRÜCÜ BELGESİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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