Özel eğitim merkezleri artan maliyetlerle ayakta kalma mücadelesi veriyor

özel eğitim merkezleri mali baskı altında:

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu Sivas İl Başkanı Yasin İmre, son dönemde yaşanan maliyet artışlarının özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini ekonomik açıdan zorladığını söyledi. İmre, kurumlara yönelik ödemelerin güncel ekonomik şartlara göre yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak bu merkezlerin yalnızca birer işletme olmadığını; binlerce özel gereksinimli bireyin eğitim, gelişim ve toplumsal hayata katılım sürecinde önemli bir kamu hizmeti sunduğunu hatırlattı.

maliyet kalemleri ve personel baskısı:

İmre, sektördeki en büyük gider kaleminin personel olduğunu belirterek, "Özel eğitim, tasarruf yapılabilecek sıradan bir hizmet alanı değildir. Bizim en büyük gider kalemimiz personeldir. Çünkü verdiğimiz hizmetin merkezinde insan vardır." ifadelerini kullandı. Öğretmenler, fizyoterapistler ve uzman personelin emeğinin karşılığının verilmesinin zorunlu olduğunu söyleyen İmre; SGK yükleri, kira, elektrik, doğalgaz, servis araçları, akaryakıt, bakım ve diğer işletme giderlerinde ciddi artışlar yaşandığını aktardı.

Kurumların gelirleri maliyet artışlarıyla aynı hızda yükselmediğinden her yıl satın alma güçlerinin azaldığını belirten İmre, buna rağmen eğitim kalitesinden taviz verilmediğini ifade etti. Artan personel maliyetleri, araç ve enerji giderleri ile bakım onarım harcamaları, merkezlerin aylık işletme bütçelerini zorlaştırıyor.

sürdürülebilir finansman çağrısı:

İmre, sektörden beklentinin ayrıcalık sağlanması olmadığını; amacın öğrencilerin kesintisiz kaliteli eğitime erişimini, çalışanların ücret ve özlük haklarının korunmasını ve kurumların geleceğini güvenle planlayabileceği bir yapının oluşturulması olduğunu söyledi. "Talebimiz ayrıcalık değil, sürdürülebilir bir sistemdir" vurgusunu yapan İmre, destek eğitim ödemelerinin belirlenmesinde enflasyon, asgari ücret, SGK maliyetleri, kira, enerji, akaryakıt ve diğer temel giderlerin birlikte dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

İmre ayrıca kamu kurumları ve sektör temsilcilerine ortak çalışma çağrısında bulunarak, bu konunun yalnızca kurum sahiplerinin meselesi olmadığını; öğrenciler, aileler ve eğitimciler dahil tüm özel eğitim camiasının ortak sorunu olduğunu belirtti. "Özel eğitimin güçlenmesi, çocuklarımızın geleceğinin güçlenmesidir" sözleriyle önemine dikkat çekilen çağrıda, Sivas’taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sesini ve taleplerini takip etmeye devam edecekleri ifade edildi.

ARTAN GİDERLERİN ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİ EKONOMİK AÇIDAN ZORLADIĞINI BELİRTEN YASİN İMRE, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FİNANSMAN MODELİ OLUŞTURULMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.