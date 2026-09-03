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Özlü'den 'ya sabır' tesbihi: zabıta personeline ziyaret ve teşekkür

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Zabıta Haftası'nda Darıcı Mahallesi hizmet binasını ziyaret ederek personele kehribar tesbih hediye edip teşekkür etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Özlü'den 'ya sabır' tesbihi: zabıta personeline ziyaret ve teşekkür

Başkanın ziyareti ve mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü'nün Darıcı Mahallesi'ndeki hizmet binasını ziyaret etti. Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım ve birim personeli tarafından karşılanan Özlü, ekiple tek tek selamlaşarak sohbet etti ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Özlü, şehirde düzenin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunmasında zabıta personelinin üstlendiği görevin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, "Düzce düzenli, planlı, muntazam bir şehir olacak. Bu sizin sayenizde olur. İşimizi güzel yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Temel kural bu. Allah size güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Zabıta Haftası kutlaması ve hediyeler:

Ziyaretin sonunda Başkan Özlü, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele Zabıta Haftası anısına kehribar tesbih hediye etti. Hediyeyi takdim ederken, "Kehribar tesbih, bununla ya sabır çekeceksin, 'Ya sabır' diyeceksin" sözleriyle esprili bir dille moral verdi ve personele çeşitli hediyeler sundu.

Hizmet binası için teşekkür sözleri:

Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım da ziyaret sırasında Başkan Özlü'ye teşekkür etti. Yıldırım, "Zabıta Müdürlüğü'nün hiç kendisine ait bir binası olmamış. Sizin döneminizde burayı bize tahsis ettirdiğiniz ve yaptırdığınız için teşekkür ediyoruz" diyerek yeni hizmet binasının önemine vurgu yaptı ve ekibin motivasyonunun arttığını belirtti.

Ziyaret, zabıta personelinin özverili çalışmasının vurgulanması ve kurum ile belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından değerlendirildi. Başkan Özlü'nün ziyaretinde yapılan konuşmalar ve hediye takdimi, Zabıta Haftası çerçevesinde personelin takdir edilmesine yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

Başkan Özlü&#039;den zabıta personeline tesbih

Başkan Özlü'den zabıta personeline tesbih

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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