Park ve sokaklarda narkotik denetimi mahalle sakinlerinin takdirini topladı

uygulamanın kapsamı:

Adana'nın Kozan ilçesinde yürütülen "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Parklar, metruk yapılar ve sokaklarda gerçekleştirilen kontrollerin amacı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimlere özel eğitimli narkotik köpeği Tunga da katıldı. Ekipler, yaya devriye ve nokta kontrolleriyle risk oluşturabilecek alanları taradı, şüpheli durumlara karşı önleyici tedbirler aldı.

vatandaş tepkisi ve görüntüler:

Parklarda çocuklarıyla vakit geçiren aileler, polis ekiplerinin uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti. Denetim sırasında polisleri görünce yanlarına gelen Halim Ünüvar isimli minik çocuğun, ekiplerle sıcak iletişimi dikkat çekti; Ünüvar, Yunus Timleri ile fotoğraf çektirmek isteyince ekipler tarafından motosiklete bindirilerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Gökhan Küpeli adlı vatandaş uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, "Parklarımızda özgüvenli şekilde çocuklarımızı parka getirerek güvenli ortamda eğlenmeyi düşünüyoruz. Bu herkesin istediği güzel bir ortam oldu" dedi ve polis ekiplerine teşekkür etti.

hedef ve toplumsal etkisi:

Yetkililer, uygulamaların amacının sadece suç tespiti değil, aynı zamanda halkın günlük yaşam alanlarında güven duygusunu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürülmesi planlanırken, ekiplerin görünürlüğünün vatandaşlar üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlendi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN "KOZAN’A GÜVEN" UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÖZELLİKLE ÇOCUK PARKLARI, METRUK BİNA VE SOKAKLARDA NARKOTİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.