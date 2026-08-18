Motosikletle panelvanın çarpıştığı kaza Bolu'da: sürücü yaralandı

Kaza detayları:

Bolu'nun Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak'ta meydana gelen kazada, C.D. yönetimindeki 14 ADP 903 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen panelvan sürücüsü M.A. kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.D. yola savrularak yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından C.D.'yi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı ve tedavi altına aldı.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’DA MOTOSİKLET İLE PANELVANIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ C.D. YARALANDI.