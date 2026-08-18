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Kaza sonrası yola saman balyası koyan sürücüye otomobil çarptı

Tokat’ta 16 Ağustos akşamı traktöre arkadan çarpan otomobilin ardından, yolu uyarmak için saman balyası koymaya çalışan traktör sürücüsü de başka bir aracın çarpmasıyla yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kaza sonrası yola saman balyası koyan sürücüye otomobil çarptı

Kaza ayrıntıları:

Olay, 16 Ağustos saat 21.00 sıralarında Tokat-Artova kara yolu Altuntaş köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. (32) idaresindeki 60 BH 721 plakalı traktöre, aynı yönde seyreden A.E. (36) yönetimindeki 06 UL 112 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.E. yaralandı.

Kazada ardından traktör sürücüsü R.A., yoldan geçen sürücülerin kazayı fark etmesi amacıyla kara yoluna saman balyası koymaya çalıştı. Bu esnada başka bir araç, Ö.K. (37) yönetimindeki 60 AAP 027 plakalı otomobil, R.A.'ya çarparak traktör sürücüsünün de yaralanmasına yol açtı. Yaralananlar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Olayla ilgili ortaya çıkan araç içi güvenlik kamerası görüntülerinde, gece saatlerinde kara yolunda ilerleyen bir otomobilin kaza bölgesine yaklaştığı görülüyor. Görüntülerde sürücünün, yol üzerinde yer alan saman balyalarını fark ederek hızını düşürdüğü ve balyaların arasından ilerledikten sonra durduğu anlar yer alıyor. Görüntüler, kazanın ardından yapılan müdahalelerin ve balyaların yoldaki yerinin kaza riskini artırdığını netleştiriyor.

Durum ve soruşturma:

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, yaralanan R.A. ile A.E.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve kolluk kuvvetleri kazanın oluş biçimini ve müdahale sürecini değerlendiriyor. Kazada kullanılan araç plakaları ve sürücü bilgilerinin tespiti haber kaynağında korundu.

TOKAT’TA TRAKTÖRE OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPMASIYLA BAŞLAYAN VE TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN BAŞKA BİR...

TOKAT’TA TRAKTÖRE OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPMASIYLA BAŞLAYAN VE TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜN BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU YARALANMASIYLA DEVAM EDEN KAZAYA İLİŞKİN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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