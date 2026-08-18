Bilecik’te poyra mevkiinde otobüsle kamyonet çarpıştı, sürücü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine giden bir yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ağır hasar oluştu. Olay, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra mevkiinde kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İsa Y. yönetimindeki 34 TD 4083 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Özer idaresindeki 26 BD 458 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.

müdahale, tespit ve yol durumu

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yapılan ilk müdahale ve kontrollerde, sıkışmış durumda bulunan Ahmet Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolunun bir yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı; ekiplerin çalışması ve çekici operasyonu süresince yol trafik akışına kapalı kaldı.

soruşturma ve takip

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ve kolluk ekipleri kaza yerinde delil toplama ve ifade çalışmalarına başladı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazayla ilgili kesin neden ve sorumluluk değerlendirmeleri, yürütülecek teknik inceleme ve ifade tutanaklarının ardından netleşecek.

BİLECİK’TE YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ