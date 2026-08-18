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Kıyı kafesine hava saldırısı: Gazze'de yedi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze sahilindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında, 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi öldü; çok sayıda yaralı Şifa Hastanesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 23:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıyı kafesine hava saldırısı: Gazze'de yedi yaşamını yitirdi

Olayın özeti:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi sahilindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve yaralılar tıbbi müdahale için yönlendirildi.

yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgiler:

Yaralananlar, kaynaklarda belirtilen yönlendirme doğrultusunda Şifa Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkilileri ve sağlık ekipleri, gelen yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

bölgede güvenlik ve insani etkiler:

Saldırı, Gazze Şeridi'nde devam eden operasyonlar döneminde gerçekleşti. Sahil kıyısında bulunan bir kafenin hedef alınması, sivil can kaybı ve yaralanmaların artmasına neden oldu ve bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırdı.

Gelişmeler ve yetkili makamların açıklamaları takip ediliyor.

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sahil kıyısında bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıda 1'i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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