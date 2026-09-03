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Patnos okullarında son hazırlıklar: il milli eğitim müdürü Çakan denetimde

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 öncesi Patnos'ta okulları, pansiyonları ve inşaatı denetleyip tespit edilen eksikliklerin giderilmesini istedi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Patnos okullarında son hazırlıklar: il milli eğitim müdürü Çakan denetimde

ziyaret programı:

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Patnos ilçesindeki okullarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. İncelemelere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zeki Kılıç eşlik etti.

idari temaslar ve iade-i ziyaret:

Program kapsamında Çakan, önce Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından ilçenin kaymakamı Burak Dertlioğlu'na iade-i ziyarette bulundu. Kaymakam Dertlioğlu ziyaret için memnuniyetini dile getirerek Çakan'a teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

okullar, pansiyonlar ve inşaat denetimi:

Çakan, ilçedeki okul ve pansiyonların yanı sıra Öğretmenevini de inceledi. Ayrıca yapımı devam eden Cumhuriyet İlk/Ortaokulu inşaat alanını ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

eksikliklerin giderilmesi talimatı:

İncelemeleri sırasında tespit ettiği eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesi talimatını veren Çakan, okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.

2026-2027 eğitim öğretim yılına öğrencilerimizi en iyi şartlarda hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Patnos’taki okullarımızın fiziki durumunu, pansiyonlarımızı ve diğer eğitim alanlarımızı yerinde değerlendirdik. Tespit ettiğimiz eksikliklerin eğitim öğretim yılı başlamadan giderilmesini sağlayarak öğrencilerimizin daha güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE PATNOS...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE PATNOS İLÇESİNDEKİ OKULLARDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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