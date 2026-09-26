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Peletlerin döküldüğü kazada kamyonun kasası devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya-Kemer yolunda bariyerlere çarpan pelet yüklü kamyon yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra devrildi; sürücü Z.E. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Peletlerin döküldüğü kazada kamyonun kasası devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza ve olayın gelişimi:

Kaza, saat 15.30 sıralarında Antalya-Kemer karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Z.E. (43) idaresindeki 07 BHL 147 plakalı Mitsubishi marka pelet yüklü kamyon virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpmanın ardından kamyon yaklaşık 1 kilometre boyunca sürterek ilerledi ve sonunda kasası devrildi. Kazayla birlikte kasada çuvallar halinde bulunan peletler yola saçıldı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün araç içerisinde sıkışmadığını tespit ettikten sonra itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Z.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında yolun bir bölümü trafik ekiplerince kapatıldı ve araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

Bariyerlerin yaklaşık 1 kilometrelik bölümünde hasar oluştuğu gözlenirken, yola saçılan peletler ekiplerin çalışma yaptığı alanda geniş bir alana yayıldı. Devrilen kamyonun kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı ve kaldırma çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA-KEMER KARA YOLUNDA BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE BOYUNCA SÜRTEREK...

ANTALYA-KEMER KARA YOLUNDA BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE BOYUNCA SÜRTEREK İLERLEYEN PELET YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ. YOLA SAÇILAN PELETLER NEDENİYLE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIRKEN, KAZADA HAFİF YARALANAN 43 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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