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Çiçekli'de ağaçtan düşme iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çiçekli köyünde yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen Rıdvan T. ile merdiveni tutan Neşet Y. yaralandı, olay jandarma tarafından inceleniyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çiçekli'de ağaçtan düşme iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Çiçekli'de iki kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana gelen olayda, ağaçtan düşen bir kişi ile düşme anında merdiveni tutan kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Rıdvan T. (62) yaklaşık 6 metre yükseklikteki bir ağaçta bulunurken henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü. Düşme sırasında merdiveni tutan Neşet Y. (61) üzerine düşen kişi nedeniyle yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Yetkililer, olayın nedeninin tespitine yönelik çalışmanın sürdüğünü belirtti.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE AĞAÇTAN DÜŞEN BİR KİŞİ İLE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI ÇİÇEKLİ KÖYÜNDE AĞAÇTAN DÜŞEN BİR KİŞİ İLE DÜŞME SIRASINDA MERDİVENİ TUTAN KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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