Pezeşkiyan: üstünlüğümüz varken savaşı şimdi sonlandırmak daha akıllıca

Pezeşkiyan'ın genel kurul mesajı:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Tıp Derneği İslam Birliği'nin 31’inci Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ABD ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında müzakere sürecini, ulusal birlik ve dış politikanın önceliklerini merkezine aldı.

Birlik ve müzakere vurgusu:

Pezeşkiyan, birlik olmanın düşmanlar karşısında zaferin anahtarı olduğunu belirterek, müzakerelerde elde edilen kazanımların Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinde birlik ve dayanışma içinde onaylandığını söyledi. Konseyde yer alanların süreci kararlılıkla savunduğunu ifade etti ve sürecin dışında kalanları eleştirdi.

Konuşmada, süreç hakkında pervasızca yorum yapanlara yönelik sert bir mesaj da vardı. Pezeşkiyan, bazı kişilerin hükümetin, meclisin ve komutanların hangi şartlarda olduğunu bilmedikleri halde yorum yaptığını ve kendilerinin hiçbir sıkıntı çekmediği halde daha sonra hayat pahalılığından söz ettiklerini söyledi.

Mutabakat zaptı ve teslimiyet iddialarına yanıt:

İmzalanan mutabakat zaptını onurlu ve değerli olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu anlaşmada teslimiyet anlamına gelen herhangi bir madde bulunmadığını, yükümlülüklerin karşı tarafa ait olduğunu vurguladı. Bu değerlendirme, müzakere sürecinin kazanım olarak sunulduğunun altını çiziyor.

Pezeşkiyan, ayrıca zorbalık karşısında baş eğmeyeceklerini belirtti ve bu tutumda hiçbir şüphe bulunmadığını söyledi. Konuşmasında, İran'ın karşı tarafa karşı kararlı duruşunu sürdürerek gerektiğinde güçlü bir karşılık vereceğini ifade etti.

Savaşın sona erdirilmesi önerisi:

Pezeşkiyan, savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini belirterek, Savaşı şimdi sona erdirmemiz daha iyi olur dedi. Bunun gerekçesi olarak güç ve itibar açısından üstün durumda olduklarını ve dünyanın bu zaferi kabul ettiğini gösterdi.

Konuşmasında ayrıca Amerika'nın kuralları ihlal ederek okullar, hastaneler ve altyapıya saldırdığı iddiasına dikkat çekti ve bu davranışların dünya genelinde tepkiyle karşılandığını belirtti. Pezeşkiyan'ın açıklamaları, hem iç politikada birlik çağrısı hem de dış politikada müzakere ve güç dengesine dayalı bir strateji önerisi olarak okunabilir.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN (ARŞİV)