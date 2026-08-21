Dolar 48,0641 +0,16%
Euro 56,1870 +0,21%
Bist 14.502,75 +0,74%
Altın Gram 7.174,81 +1,57%
EUR/USD 1,1686 +0,05%
Brent Petrol 93,95 +0,18%
--°

Yeniköy'de okul bahçesi çatıyla dört mevsim kullanıma hazırlanıyor

Babadağ Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki okul bahçesine çatı inşa ederek öğrenciler ve mahalle sakinleri için dört mevsim kullanılabilecek, daha işlevsel bir alan sağlıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 15:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Yeniköy'de okul bahçesi çatıyla dört mevsim kullanıma hazırlanıyor

Babadağ Belediyesi Yeniköy okul bahçesinde çatı yapımına başladı

Babadağ Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki okul bahçesinin farklı hava koşullarında da rahatça kullanılabilmesi için çatı yapımına başladı. Çalışma, hem eğitim saatlerinde hem de mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklerinde bahçenin daha işlevsel hale gelmesini hedefliyor.

Projenin amacı ve sağladığı faydalar:

Yapımına başlanan çatı sayesinde okul bahçesi güneş, yağmur ve diğer hava şartlarından daha az etkilenecek. Bu düzenleme, öğrencilerin dış mekan etkinliklerini aksatmadan sürdürmesine imkân tanırken, alanda düzenlenecek sosyal faaliyetlerin de daha konforlu şartlarda gerçekleşmesini sağlayacak. Sonuç olarak alan, dört mevsim kullanılabilecek bir hale dönüştürülüyor.

Başkanın incelemesi ve belediye taahhüdü:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Kumral, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belediye hizmetlerinin sürdürüleceğini vurguladı ve yapım sürecinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Proje tamamlandığında okul bahçesi, hem öğrenciler hem de Yeniköy sakinleri için daha güvenli, erişilebilir ve kullanışlı bir kamusal alan olacak.

BABADAĞ BELEDİYESİ, YENİKÖY MAHALLESİ’NDEKİ OKUL BAHÇESİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN FARKLI HAVA...

BABADAĞ BELEDİYESİ, YENİKÖY MAHALLESİ’NDEKİ OKUL BAHÇESİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN FARKLI HAVA KOŞULLARINDA DAHA RAHAT KULLANILABİLMESİ AMACIYLA ÇATI YAPIMINA BAŞLADI. BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söke'nin çehresi değişiyor: eş zamanlı yatırımlar ilçe merkezini dönüştürüyor
images

Bulanık'ta Malazgirt anmaları için kapsamlı hazırlıklar yürütülüyor
images

Pezeşkiyan: üstünlüğümüz varken savaşı şimdi sonlandırmak daha akıllıca
images

Bölgede hukuk zemininde İsrail’in etkisizleştirilmesi çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaman'da baba-oğul tartışması bıçaklı öldürmeyle sonuçlandı

Dağ yöresinin saklı hazinesi: yüzlerce tümülüs ve antik yerleşim

Kuyuya düşen iki koyun itfaiye sayesinde sahibine kavuştu

Alaşehir'de üzüm sergisini talan eden yaban domuzları üreticiye büyük zarar verdi

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız