Yeniköy'de okul bahçesi çatıyla dört mevsim kullanıma hazırlanıyor

Babadağ Belediyesi Yeniköy okul bahçesinde çatı yapımına başladı

Babadağ Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki okul bahçesinin farklı hava koşullarında da rahatça kullanılabilmesi için çatı yapımına başladı. Çalışma, hem eğitim saatlerinde hem de mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklerinde bahçenin daha işlevsel hale gelmesini hedefliyor.

Projenin amacı ve sağladığı faydalar:

Yapımına başlanan çatı sayesinde okul bahçesi güneş, yağmur ve diğer hava şartlarından daha az etkilenecek. Bu düzenleme, öğrencilerin dış mekan etkinliklerini aksatmadan sürdürmesine imkân tanırken, alanda düzenlenecek sosyal faaliyetlerin de daha konforlu şartlarda gerçekleşmesini sağlayacak. Sonuç olarak alan, dört mevsim kullanılabilecek bir hale dönüştürülüyor.

Başkanın incelemesi ve belediye taahhüdü:

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Kumral, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belediye hizmetlerinin sürdürüleceğini vurguladı ve yapım sürecinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

Proje tamamlandığında okul bahçesi, hem öğrenciler hem de Yeniköy sakinleri için daha güvenli, erişilebilir ve kullanışlı bir kamusal alan olacak.

BABADAĞ BELEDİYESİ, YENİKÖY MAHALLESİ’NDEKİ OKUL BAHÇESİNİN ÖĞRENCİLER TARAFINDAN FARKLI HAVA KOŞULLARINDA DAHA RAHAT KULLANILABİLMESİ AMACIYLA ÇATI YAPIMINA BAŞLADI. BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.