Potada 40. yıl: Hasan Aksoyak oyunculuk ve yöneticilikte yeni sezona başladı

Hasan Aksoyak 40. aktif sezonuna girdi

Kayseri basketbolunun tanınmış isimlerinden Hasan Aksoyak, 1986'da başladığı kariyerinde 40. aktif sezonunu açtı. 48 yaşındaki sporcu, 2026-2027 sezonunda da Büyük Erkekler Ligi’nde forma giymeye devam ediyor. Sezon açılışını 23 Eylül 2026 tarihinde oynanan karşılaşmayla gerçekleştirdi.

Kariyer rotası:

Basketbola 1986 yılında Kayseri Meysuspor altyapısında başlayan Aksoyak, kariyeri boyunca Kayseri'nin yanı sıra Konya, Malatya, Sivas ve Tokat takımlarında oynadı. Hem Süper Lig A takım seviyesinde hem de 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Lig kategorilerinde mücadele ederek farklı düzeylerde deneyim kazandı. Kariyeri boyunca çeşitli liglerde sayı krallığı ve MVP dereceleri elde eden Aksoyak, ayrıca 3x3 Milli Takımında kaptanlık görevini de üstlendi.

Görevleri ve kulüpteki rolü:

Aksoyak yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, saha dışındaki görevleriyle de dikkat çekiyor. Kendi kurduğu Hasketbol Spor Kulübü'nde hem başkanlık hem de başantrenörlük yapıyor; bu rolüyle kulübün yönetim ve sportif politikalarında doğrudan sorumluluk alıyor. Yeni sezonda hem forma giymeye hem de kulüp içi organizasyonları yönetmeye devam ederek deneyimini genç oyunculara aktarıyor.

Uzun soluklu aktif sporculuk, Aksoyak için kişisel bir kilometre taşı olmanın ötesinde Kayseri basketbolu için de sürekliliğin sembolü niteliğinde. 1986'dan bu yana süren istikrarlı varlığı, hem yerel liglerde hem de ulusal düzeyde edindiği tecrübeyle yeni sezona taşınıyor.

KAYSERİ BASKETBOLUNUN DENEYİMLİ İSİMLERİNDEN HASAN AKSOYAK, 1986 YILINDA BAŞLAYAN BASKETBOL KARİYERİNDE 40. AKTİF SEZONUNA GİRDİ. 48 YAŞINDAKİ AKSOYAK, 2026-2027 SEZONUNDA BÜYÜK ERKEKLER LİGİ'NDE FORMA GİYMEYE DEVAM EDİYOR.