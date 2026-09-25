Dolar 48,9644 +0,03%
Euro 55,8392 +0,30%
Bist 12.855,13 -0,26%
Altın Gram 6.768,45 +0,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 99,43 -0,79%
--°

Potada 40. yıl: Hasan Aksoyak oyunculuk ve yöneticilikte yeni sezona başladı

1986'da başlayan kariyerinde 48 yaşındaki Hasan Aksoyak, 23 Eylül 2026'da oynanan karşılaşmayla 40. sezonuna girerken Hasketbol Kulübü'nde başkan ve başantrenör.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Potada 40. yıl: Hasan Aksoyak oyunculuk ve yöneticilikte yeni sezona başladı

Hasan Aksoyak 40. aktif sezonuna girdi

Kayseri basketbolunun tanınmış isimlerinden Hasan Aksoyak, 1986'da başladığı kariyerinde 40. aktif sezonunu açtı. 48 yaşındaki sporcu, 2026-2027 sezonunda da Büyük Erkekler Ligi’nde forma giymeye devam ediyor. Sezon açılışını 23 Eylül 2026 tarihinde oynanan karşılaşmayla gerçekleştirdi.

Kariyer rotası:

Basketbola 1986 yılında Kayseri Meysuspor altyapısında başlayan Aksoyak, kariyeri boyunca Kayseri'nin yanı sıra Konya, Malatya, Sivas ve Tokat takımlarında oynadı. Hem Süper Lig A takım seviyesinde hem de 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Lig kategorilerinde mücadele ederek farklı düzeylerde deneyim kazandı. Kariyeri boyunca çeşitli liglerde sayı krallığı ve MVP dereceleri elde eden Aksoyak, ayrıca 3x3 Milli Takımında kaptanlık görevini de üstlendi.

Görevleri ve kulüpteki rolü:

Aksoyak yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, saha dışındaki görevleriyle de dikkat çekiyor. Kendi kurduğu Hasketbol Spor Kulübü'nde hem başkanlık hem de başantrenörlük yapıyor; bu rolüyle kulübün yönetim ve sportif politikalarında doğrudan sorumluluk alıyor. Yeni sezonda hem forma giymeye hem de kulüp içi organizasyonları yönetmeye devam ederek deneyimini genç oyunculara aktarıyor.

Uzun soluklu aktif sporculuk, Aksoyak için kişisel bir kilometre taşı olmanın ötesinde Kayseri basketbolu için de sürekliliğin sembolü niteliğinde. 1986'dan bu yana süren istikrarlı varlığı, hem yerel liglerde hem de ulusal düzeyde edindiği tecrübeyle yeni sezona taşınıyor.

KAYSERİ BASKETBOLUNUN DENEYİMLİ İSİMLERİNDEN HASAN AKSOYAK, 1986 YILINDA BAŞLAYAN BASKETBOL...

KAYSERİ BASKETBOLUNUN DENEYİMLİ İSİMLERİNDEN HASAN AKSOYAK, 1986 YILINDA BAŞLAYAN BASKETBOL KARİYERİNDE 40. AKTİF SEZONUNA GİRDİ. 48 YAŞINDAKİ AKSOYAK, 2026-2027 SEZONUNDA BÜYÜK ERKEKLER LİGİ'NDE FORMA GİYMEYE DEVAM EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti
images

Sahilde adımlar: Gebze’de kadınlar açık havada step ve aerobikle buluştu
images

Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'...
images

Nilüfer Belediyespor Eker kadrosunu tanıttı, hedeflerini yukarı taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aksaray'da 5. kat balkonundan düşen kişi hayati tehlike taşıyor

Nazilli Şehirspor kadrosunu sekiz imza ile genişletti

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı