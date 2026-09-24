Sinop ilçelerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yoğunlaştı

Denetim ziyaretleri:

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe hastanelerine kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi.

Çalışmaları yürüten isimler arasında İl İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Erdem Tuna ile İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Hekimi Dr. Bertuğ Güven yer aldı. Ziyaret edilen birimler arasında Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi, Ayancık Devlet Hastanesi ve Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesi bulunuyor.

İnceleme ve saha değerlendirmesi:

Gerçekleştirilen denetimlerde hastanelerde tutulan evrak ve kayıtlar ayrıntılı olarak incelendi. Çalışma alanları saha gezileriyle yerinde değerlendirildi ve mevcut durum hakkında tespitler yapıldı.

Tespit edilen eksiklikler raporlanarak ilgili birimlere iletildi ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Denetim bulguları, eksikliklerin giderilmesine yönelik takip sürecinin planlanmasına esas oluşturdu.

Eğitim ve çalışma ortamının güçlendirilmesi:

Ziyaretler kapsamında sağlık tesislerinde görev yapan personele yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenlendi. Eğitimler yüz yüze gerçekleştirildi ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Değerlendirmeler, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarının desteklenmesine yönelik yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi ve uygulanması yönünde öneriler içerdi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SAĞLIK TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İLÇE HASTANELERİNE ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.