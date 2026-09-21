Sadıkoğlu'ndan üyeye odaklı iki çalışma: tarım ve gastronomi

MTSO yeni dönemde tarım ve turizm önceliği koydu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni döneme iki öncelikli çalışma grubu ile gireceklerini açıkladı. Sadıkoğlu, Tarım ve Hayvancılık ile Turizm ve Gastronomi Çalışma Grupları aracılığıyla sektör paydaşlarını bir araya getirerek hem üyelerin iş hacmini hem de kentin ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

tarım ve hayvancılıkta ortak akılla projeler geliştirme:

Sadıkoğlu, Malatya'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak kurulacak Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu'nun üretim ve ticareti geliştirecek somut projeler üreteceğini ifade etti. 'Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren STK’larımızı, üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi aynı masa etrafında buluşturacağız,' diyen Sadıkoğlu, sektörün sorunlarının ortak akılla tespit edilip çözüm odaklı adımlar atılacağını söyledi.

Başkan, tarımın sadece üreticiyi değil, tedarik zincirindeki pek çok işletmeyi ilgilendirdiğine dikkat çekti ve üyelerimizin üretim kapasitesini ve iş hacmini artıracak projeler üzerinde çalışacaklarını ekledi. Tarımsal gelişimin, bu alana hizmet veren işletmelerin büyümesini de beraberinde getireceğini belirtti.

turizm ve gastronomide tanıtım ile rehberlik çalışmaları:

İkinci çalışma alanı olarak açıklanan Turizm ve Gastronomi Çalışma Grubu, Malatya'nın tarihi, kültürel ve mutfak değerlerini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlayacak. Sadıkoğlu, turizm ve gastronomi alanında faaliyet gösteren firmalar, Meclis Üyeleri ve ilgili sektör temsilcilerinin ortak projeler geliştireceğini söyledi ve şehrin değerlerinin daha etkin tanıtılması için çalışacaklarını belirtti.

Turizmde hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik somut adımların da planlandığını aktaran Sadıkoğlu, 'Malatya’ya gelen bir misafirin şehrimizin tarihini, kültürünü, gastronomisini ve sahip olduğu değerleri doğru şekilde tanıması gerekiyor' diyerek rehber eğitimleri düzenleneceğini ifade etti. Amaç, gelen ziyaretçiye daha nitelikli hizmet sunan bir turizm yapısının oluşmasına katkı sağlamak.

Sadıkoğlu açıklamalarını, oda olarak sadece sorunların konuşulduğu değil, sektörlerin geleceğine yönelik projelerin üretildiği bir yapı oluşturmak istediklerini söyleyerek tamamladı. Hedefin hem üyelerin iş hacmini büyütmek hem de Malatya'nın sahip olduğu değerleri ekonomik kazanca dönüştürmek olduğunun altını çizdi ve yeni dönemde ortak akıl, güçlü iş birliği ve sektör odaklı projelerle Malatya ekonomisini birlikte büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

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