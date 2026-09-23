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Sağanakta sepetindeki köpeği şemsiyeyle koruyan bisiklet görüntüsü tebessüm ettirdi

Eskişehir Odunpazarı'nda üç tekerlekli bisikletle yağmura yakalanan bir vatandaş, sepetindeki küçük köpeğini şemsiye açarak ıslanmaktan korudu ve tebessüm oluşturdu.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 12:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sağanakta sepetindeki köpeği şemsiyeyle koruyan bisiklet görüntüsü tebessüm ettirdi

Sağanakta sepetindeki köpeği şemsiyeyle koruyan bisiklet görüntüsü tebessüm ettirdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak üzerinde etkili olan sağanak yağış sırasında, üç tekerlekli bisikletiyle yolda olan bir vatandaşın davranışı ilgi çekti. Üç tekerlekli bisikletin sepetinde taşıdığı minik köpeğini ıslanmaktan korumak için sepete şemsiye açması, sokakta renkli ve sıcak bir görüntü oluşturarak çevredekileri güldürdü.

O anlar çevredekileri güldürdü:

Yağmur altında hemen harekete geçen vatandaşın, sepetin üzerine tuttuğu şemsiye sayesinde küçük köpek kuru kaldı. Bu anı görenler cep telefonlarına sarılarak görüntüledi ve basit ama içten davranış, sokakta bulunanların tebessüm etmesine neden oldu.

Küçük bir davranışın etkisi:

Olay, havanın olumsuz koşullarına rağmen hayvanlara yönelik duyarlılığın basit önlemlerle de gösterilebileceğini hatırlattı. Vatandaşın kısa müdahalesi hem köpeğin konforunu korudu hem de mahalledeki insanların yüzünde hoş bir iz bıraktı.

Görüntüler, yağmur altında gündelik yaşamın içinde karşılaşılan küçük ama anlamlı jestlerin sosyal medyada ve mahalle iletişiminde nasıl yankı bulduğuna dair de sıcak bir örnek sundu.

KÖPEK

KÖPEK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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