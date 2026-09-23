Sağanakta sepetindeki köpeği şemsiyeyle koruyan bisiklet görüntüsü tebessüm ettirdi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak üzerinde etkili olan sağanak yağış sırasında, üç tekerlekli bisikletiyle yolda olan bir vatandaşın davranışı ilgi çekti. Üç tekerlekli bisikletin sepetinde taşıdığı minik köpeğini ıslanmaktan korumak için sepete şemsiye açması, sokakta renkli ve sıcak bir görüntü oluşturarak çevredekileri güldürdü.

O anlar çevredekileri güldürdü:

Yağmur altında hemen harekete geçen vatandaşın, sepetin üzerine tuttuğu şemsiye sayesinde küçük köpek kuru kaldı. Bu anı görenler cep telefonlarına sarılarak görüntüledi ve basit ama içten davranış, sokakta bulunanların tebessüm etmesine neden oldu.

Küçük bir davranışın etkisi:

Olay, havanın olumsuz koşullarına rağmen hayvanlara yönelik duyarlılığın basit önlemlerle de gösterilebileceğini hatırlattı. Vatandaşın kısa müdahalesi hem köpeğin konforunu korudu hem de mahalledeki insanların yüzünde hoş bir iz bıraktı.

Görüntüler, yağmur altında gündelik yaşamın içinde karşılaşılan küçük ama anlamlı jestlerin sosyal medyada ve mahalle iletişiminde nasıl yankı bulduğuna dair de sıcak bir örnek sundu.

KÖPEK