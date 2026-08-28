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Sakarya'da ev imalathanesine çevrilen atölyede çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Serdivan'da polisin baskınında bir evden 7 gövde, 3 namlu, 6 şarjör ve tabanca yapımında kullanılan çok sayıda yay, mil ve tetik ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da ev imalathanesine çevrilen atölyede çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Serdivan ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada yakalanan şüphelinin C.S. (43) olduğu ve hakkında adli işlemler başlatıldığı açıklandı.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, atölye niteliğindeki evde çok sayıda silah parçası ve imalat malzemesi bulundu. Bunlar arasında 7 adet silah gövdesi, 11 adet kabza kapağı, 11 adet üst sürgü, 6 adet şarjör, 3 adet namlu, 1 adet spiral taşı ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda yay, mil ve tetik ucu yer aldı.

Adli süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli C.S. hakkında adli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten birimlerin çalışmaları sürüyor.

SAKARYA&#039;NIN SERDİVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI İLE İMALAT MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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