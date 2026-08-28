Bozüyük'te helikopter destekli müdahale yangını kısa sürede kontrol altına aldı

Bozüyük'te orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kızıltepe eteğinde ormanlık alanda başlayan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olay yerine indirilen ve hava desteği sağlayan ekipmanların etkin kullanımı yangının yayılmasını önledi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına havadan helikopter ile müdahale edilmesinin yanı sıra kara ekipleri de alevlere anında müdahale etti. Müdahale ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, şu anda bölgede yoğun bir soğutma çalışması yürütülüyor.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı. Ekipler hem yangının kaynağını tespit etmek hem de benzer riskleri önlemek amacıyla sahada incelemelerini sürdürüyor.

Yerel yetkililer, vatandaşları olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya ve yangın gördükleri durumlarda yetkililere hemen bildirimde bulunmaya çağırdı.

KONTROL ALTINA ALINDI