Zeytinburnu'nda anlar kamerada: İETT otobüsü site duvarına çarptı

Zeytinburnu'da otobüsün çarpma anı

Kennedy Caddesi üzerindе, Bakırköy istikametine seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Görüntülerde otobüsün sürüş yönü ve çarpma anı net şekilde görülüyor. Olayın oluş nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı; kazada herhangi bir yaralanma veya hasar detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Müdahale ve görüntüler:

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, kaza mahalli ayrıca dronla havadan görüntülendi ve elde edilen kayıtlar olay yerindeki durumu belgeledi.

Zeytinburnu’nda İETT otobüsünün site duvarına çarpma anı kamera