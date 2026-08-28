Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: Karacabey-Bandırma yolunda üç kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Karacabey-Bandırma karayolunda, Çavuşköy mevkiinde Karacabey istikametinden Bandırma yönüne seyir halinde olan 10 ANE 30 plakalı otomobilin sürücüsü Tülay D. (42) kontrolden çıkarak tarlalık alana uçtu.

Müdahale ve yaralılar:

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında, kazada yaralanan Tülay D. (42), Aykut D. (46) ve Zennur D.D. (18) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARACABEY-BANDIRMA KARAYOLUNUN ÇAVUŞKÖY MEVKİİ'NDE BUGÜN SAAT 14.00 SIRALARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.