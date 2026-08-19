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Sakarya'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Adapazarı, Erenler ve Serdivan'da dört operasyonda 5 kişi gözaltına alındı; 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6.300 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya'da üç ilçeyi kapsayan uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 81 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 27 gram A-M 2201, 8 parça halinde 10 gram skunk, 13 adet sentetik ecza, 2,50 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6.300 TL nakit para ele geçirildi.

şüpheliler ve adli işlem:

Gözaltına alınan şüpheliler A.H.G. (21), S.G. (36), S.G. (25), C.P. (20) ve G.D. (49) olarak ifade edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden A.H.G. ile S.G. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden S.G. (36) ve C.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ifadesinin ardından salıverildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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