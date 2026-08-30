Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Gaziantep'te gece yarısı şimşek fırtınası

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan şimşek fırtınası kent genelinde etkili oldu. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatarak geceyi gündüze çevirdi, gök gürültüleri ise gecenin sessizliğini bozdu.

Şimşek ve gök gürültüsü

Fırtına yaklaşık bir saat sürdü. Şimşeklerin yoğunluğu birçok noktada kısa aralıklarla tekrar etti ve kentte ilginç görüntüler oluştu.

Yağışın etkileri

Fırtınanın hemen ardından başlayan şiddetli yağış, özellikle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluşmasına yol açtı. Oluşan birikintiler, trafikte aksamalara ve günlük yaşamda zorluklara neden oldu.

GAZİANTEP’TE ŞİMŞEK FIRTINASI GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ. GECENİN SESSİZLİĞİNİ GÖK GÜRÜLTÜSÜ BOZDU