Salihli'de okulların yeni dönem hazırlıkları tamamlanıyor

hazırlık çalışmaları yerinde denetlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okullarda yürütülen hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan bu süreçte okul ziyaretleri gerçekleştirerek çalışmaları yerinde inceledi.

ziyaretin ayrıntıları:

Kaymakam Güldoğan; Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ile Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen de eşlik etti. Okul yöneticileri ile bir araya gelinerek yürütülen çalışmalar, okulların fiziki durumu ve hazırlıklarla ilgili bilgi alındı.

Güldoğan, sınıfları ve ortak kullanım alanlarını dolaşarak yapılmış olan düzenlemeleri yerinde gördü. Denetimler sırasında eğitim-öğretimin sağlıklı ve güvenli koşullarda başlamasının önemine dikkat çekildi.

beklenti ve temenniler:

Kaymakam, okul yöneticilerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını temenni etti. Yapılan denetimlerin, öğretim yılına hazırlık sürecinin eksiksiz sürdürülmesini sağlamayı amaçladığı vurgulandı.

Salihli'de yürütülen bu hazırlıklar, okulların açılışına kadar son kontrollerin yapılacağını gösterirken, yetkililer öğrencilerin uygun şartlarda eğitim görmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARDA YÜRÜTÜLEN HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA MEHMET AKİF ERSOY ANAOKULU İLE ŞEHİT MUSTAFA SERİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNİ ZİYARET ETTİ.