Kırtasiye ve kıyafetle okula adım: Kozan’da 500 öğrenciye destek

Destek protokolü imzalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Kozan Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Kozan Şubesi arasında yapıldı ve ilkokul, ortaokul ile lise düzeyindeki öğrencileri kapsıyor.

protokolün kapsamı:

Protokol kapsamında 500 öğrenciye yönelik destek sağlanacak. Desteğe dahil olan öğrencilere kırtasiye seti ve tam okul kıyafeti desteği verilecek. Proje, ailelerin eğitim dönemindeki ekonomik yükünü hafifletmeyi ve öğrencilerin ihtiyaçları tamamlanmış şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamasını hedefliyor.

sözler ve amaçlar:

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, eğitime yönelik desteğin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin gelecek hayallerine ortak olmak ve onların eğitim yolculuklarında her zaman destekçisi olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik ise iş birliğine ilişkin, "Kozan Belediyesi ve Kızılay Kozan Şubesi’ne öğrencilerimiz için gösterdikleri duyarlılık ve bu anlamlı proje için teşekkür ediyoruz. Kurumlar arası dayanışma ve iş birliğiyle öğrencilerimizin eğitim hayatına ve geleceklerine destek olmak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Protokol, yerel yönetim ile sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek eğitimde fırsat eşitliği yaratma çabasının somut bir örneğini oluşturuyor. Uygulamaya ilişkin dağıtım yöntemleri ve takvimi kurumlar arasında koordinasyonla belirlenecek.

KOZAN’DA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA DAHA İYİ ŞARTLARDA BAŞLAMASI AMACIYLA KOZAN BELEDİYESİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE KIZILAY KOZAN ŞUBESİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.