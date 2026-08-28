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denizli büyükşehir'in ücretsiz hazırlıkları 63 genç öğrenciyi üniversiteye taşıdı

Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde ücretsiz eğitim alan 104 öğrenciden 63'ü üniversiteye yerleşti; merkez rehberlik, deneme ve etütlerle destek sağladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

denizli büyükşehir'in ücretsiz hazırlıkları 63 genç öğrenciyi üniversiteye taşıdı

Denizli Büyükşehir'in hazırlık programı gençleri üniversiteye hazırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde yürütülen ücretsiz üniversite hazırlık kursları, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde somut sonuçlar verdi. Merkezde eğitim gören 104 öğrenciden 63'ü Türkiye'nin farklı üniversitelerindeki fakülte ve bölümlere yerleşti.

Nasıl bir destek sağlandı:

Merkezde alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülen derslerin yanı sıra öğrencilere kapsamlı rehberlik hizmeti sunuldu. Öğrenciler hedef belirleme, zaman yönetimi, verimli ders çalışma yöntemleri ve sınav kaygısıyla baş etme konularında yönlendirildi. Düzenli yapılan TYT ve AYT denemeleri, özel etüt ve soru çözüm saatleriyle sınav pratiği ve eksik konuların tamamlanması sağlandı.

Bu çalışmalar sonucunda üniversiteye yerleşen öğrenciler arasında mühendislik, diş hekimliği, öğretmenlik ve psikoloji gibi farklı disiplinler yer aldı; bu çeşitlilik verilen eğitimin kapsamını ve başarısını ortaya koydu.

Yeni dönem ve başvuru bilgileri:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik ücretsiz TYT-AYT Dönem Hazırlık Programı için başvurular başladı. Program 7 Eylül 2026'da başlayacak ve dersler YKS müfredatına uygun olarak matematik, geometri, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve edebiyat konularını kapsayacak.

Eğitim sürecinde kullanılacak güncel materyal ve kaynaklar Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek programdan yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru ve detaylı bilgi için www.denizli.bel.tr adresine başvurabilir. Son başvuru tarihi 4 Eylül 2026 olarak açıklandı.

Belediyenin hedefi, yalnızca akademik destek sağlamak değil; aynı zamanda sınav sürecinin tüm boyutlarına yönelik rehberlikle gençlerin üniversiteye erişimini kolaylaştırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmektir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATALAR SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ EĞİTİM ALAN 104...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATALAR SOSYAL ETKİNLİK MERKEZİ’NDE ÜCRETSİZ EĞİTİM ALAN 104 ÖĞRENCİDEN 63’Ü ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ. FARKLI FAKÜLTE VE BÖLÜMLERE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER, ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SÜRECİNDE MERKEZDE SUNULAN EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİNDEN YARARLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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