Bitlis'te tıp fakültesinin altyapısı için iki büyük yatırım 2028 hedefiyle ilerliyor

Bitlis Eren Üniversitesi altyapı hamlesi:

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tıp fakültesinin eğitim ve uygulama kapasitesini güçlendirecek iki önemli yatırım için çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından yapılan açıklamaya göre, morfoloji binası ile araştırma hastanesi inşaatlarının planlandığı takvimde ilerlemesi durumunda her iki yapının da 2028 yılı içinde hizmete girmesi hedefleniyor.

morfoloji binası: inşa süreci ve hedef tarih:

Fakültenin eğitim altyapısında kritik bir rol oynayacak morfoloji binasının projesi tıp fakültesinin kuruluşunu takiben hazırlandı ve bu yıl yapımına başlandı. Elmastaş, binanın temelinin atıldığını belirterek çalışmaların planlandığı şekilde sürmesi halinde binanın yaklaşık iki yıl içinde tamamlanacağını ifade etti. Elmastaş, "Tıp fakültemizi kurduktan sonra morfoloji binamızın projesini hazırladık. Bu yıl itibarıyla temelini attık. Morfoloji binamızın inşallah iki yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz" sözleriyle takvimi teyit etti.

araştırma hastanesi ve eğitim planlaması:

Araştırma hastanesinin temeli daha önce atılmış olup, kaba inşaatın %35-40 seviyesinde olduğu bildirildi. Üniversite, morfoloji binası ile hastanenin aynı takvim doğrultusunda tamamlanmasını amaçlıyor; bu iki yatırımın tamamlanmasıyla fakültenin hem eğitim hem de uygulama altyapısında önemli bir aşama geride bırakılmış olacak.

BEÜ Tıp Fakültesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için ilk öğrencilerini alarak devlet tıp fakülteleri sıralamasında 27. sırada kapandı. Fakülte, eğitim-öğretime 30 öğrenci ile başlarken, öğrencilerin yerleşme başarısı yaklaşık 9 bin 500 başarı sıralaması olarak açıklandı. Ayrıca Eren Vakfı tarafından öğrencilere sağlanan aylık 50 bin lira burs ve ilk üç yıl temel tıp eğitimlerinin İstanbul'da verilmesi, fakülteye olan ilgiyi artırdı.

Üniversite yönetimi, fiziki yatırımların yanı sıra akademik kadroyu güçlendirmek için yeni öğretim üyeleri alımını sürdürüyor. Planlara göre morfoloji binası ve araştırma hastanesinin tamamlanması ile birlikte, akademik kadronun güçlenmesi sonucu öğrencilerin dördüncü sınıftan itibaren eğitimlerini Bitlis'te sürdürmeleri hedefleniyor.

Bu adımların hayata geçmesi, Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi için sadece bir eğitim yatırımı olmanın ötesinde, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kapasitesine katkı ve yerel tıp eğitiminin güçlenmesi anlamına geliyor.

ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE MORFOLOJİ BİNASININ TAMAMLANMASI İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.