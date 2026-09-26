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Samandağlı beş genç sörfçü İrlanda’da Türkiye’yi temsil edecek

Hatay Sörf Merkezi'nde yetişen beş Samandağlı sporcu, 18 yaş altı Avrupa Sörf Şampiyonası'nda 8 kişilik millî kadroda Türkiye formasıyla İrlanda'da yarışacak.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samandağlı beş genç sörfçü İrlanda’da Türkiye’yi temsil edecek

Hatay'tan uluslararası arenaya sörf başarısı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İrlanda'da düzenlenecek 18 yaş altı Avrupa Sörf Şampiyonası öncesinde, turnuvada Türkiye'yi temsil edecek millî takım kadrosunda yer alan genç sporcularla görüştü. Millî takımda bulunan 5 Samandağlı sporcu için gerçekleştirilen video konferans görüşmesinde, hazırlık süreçleri ve moral üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Hazırlık süreci:

Genç sporcular, Valiliğin vizyon projeleri arasında yer alan Hatay Sörf Merkezinde aldığı eğitimlerle ulusal kadroya ulaştı. Kadronun tamamı 8 kişiden oluşuyor ve sporcular şampiyona öncesinde İrlanda'da antrenmanlarını sürdürüyor. Vali Masatlı, görüşmede çalışmaların seyrini dinledi ve teknik ekibin hazırlık planları hakkında bilgi aldı.

Hatay Sörf Merkezi'nin altyapı ve eğitim programları, bölgeden uluslararası arenaya sporcu yetiştirme hedefinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Gençlerin yurtdışında gerçekleştirilen kamp ve yarışmalarda edinecekleri deneyim, hem bireysel gelişimlerine hem de yerel spor kültürünün güçlenmesine katkı sağlayacak.

Beklentiler ve destek:

Vali Masatlı, görüşmede sporculara başarı ve moral dileklerini ileterek, elde edecekleri derecelerle Türkiyeyi ve Hatayı en iyi şekilde temsil etmelerini temenni etti. Ayrıca eğitim süreçlerinde emeği geçen Hatay Sörf Merkezi eğitimcilerine teşekkür etti.

İrlanda'da düzenlenecek olan organizasyona katılacak bu genç sporcular, millî takım kafilesiyle birlikte Türkiye adına yarışacak. Yerel bir merkezden çıkan sporcuların uluslararası sahnede boy göstermesi, bölgeye ve sporun yaygınlaşmasına yönelik beklentileri artırıyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI, İRLANDA’DA DÜZENLENECEK 18 YAŞ ALTI AVRUPA SÖRF ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ...

VALİ MUSTAFA MASATLI, İRLANDA’DA DÜZENLENECEK 18 YAŞ ALTI AVRUPA SÖRF ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK HATAYLI SPORCULARLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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