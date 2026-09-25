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Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı; ölü ya da yaralanma yok, ev ve araçlarda hasar oluştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandı

Samsat ilçesinde kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi

Adıyaman'ın Samsat ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında tarafların bazıları karşı gruba ait ev ve araçlara taş atarak zarar verdi.

Olayın gelişimi:

Çıkan arbede sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle kavgaya müdahale edilerek taraflar ayrıldı. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı ancak ev ve araçlarda hasar meydana geldiği bildirildi.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak tarafların dağıtılmasını sağladı ve çevrede inceleme yaptı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Vatandaşların ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınırken, soruşturmanın ilerleyişine göre ek işlemler yapılacağı belirtildi.

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE...

ADIYAMAN’IN SAMSAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGAYA POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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