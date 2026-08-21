Dolar 48,0594 +0,15%
Euro 56,2077 +0,24%
Bist 14.489,82 +0,65%
Altın Gram 7.159,58 +1,36%
EUR/USD 1,1690 +0,08%
Brent Petrol 93,96 +0,19%
--°

Samsun'da orta kesim fındık hasadı başladı, rekolte 115 bin ton bekleniyor

Samsun'da Canik Kaleboğazı'nda başlayan orta kesim fındık hasadında bu yıl yaklaşık 115 bin ton rekolte bekleniyor; üreticilere hasat desteği sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:25

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da orta kesim fındık hasadı başladı, rekolte 115 bin ton bekleniyor

Hasat şenliğiyle orta kesimde hasat start aldı

Samsun'da orta kesimlerde fındık hasadı Canik Kaleboğazı Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğiyle başladı. Etkinliğe katılan protokol üyeleri ile üreticiler bahçeye girerek toplama işlemini yerinde gösterdi. Etkinlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Kaymakam Şeref Aydın ve Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz hazır bulundu. Üreticiler geçen yıl orta kesimlerdeki zirai don nedeniyle verimin düşük olduğunu, bu yıl ise verimin bariz şekilde arttığını belirtti; bazı üreticiler bu sezonun geçen sezona göre yaklaşık 3 kat daha bereketli olduğunu ifade etti.

rekolte beklentisi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Samsun genelinde bu yıl beklenen fındık rekoltesi yaklaşık 115 bin ton. Kemal Yılmaz, Samsun'da toplam 125 bin hektar fındık alanı bulunduğunu ve bu alanın yaklaşık yüzde 90'ının doğu ilçelerindeki beş ilçede yoğunlaştığını hatırlattı. Türkiye genelinde sahada yaklaşık 450 bin üreticinin hasat çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, geçen yıl yüksek kesimlerde don kaynaklı zararlar oluştuğunu; bu nedenle bu sezonki artışı önemsediklerini söyledi. Yılmaz, hasadın üreticilerin yıl boyunca yaptığı bakım ve harcamaların karşılığını alma zamanı olduğunu vurguladı ve sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

destek ve maliyet azaltma çalışmaları:

Hasat maliyetlerini düşürmeye yönelik uygulamalar öne çıkıyor. Tarım Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağladıklarını açıkladı. Bugüne kadar 151 üretici bu destekten yararlanmış; bu yıl ise 97 üretici yeniden müracaat ederek dosyalarını Bakanlığa iletti. İl müdürlüğü, işçilik maliyetlerini azaltmaya, verimi ve üretici gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Alçak kesimlerde daha önce başlayan hasadın ardından orta kesimlerde de başlayan dönemde, il ve ilçe yetkilileri üreticilerle birlikte bahçelerde çalışarak sürecin görünürlüğünü artırdı. Yetkililer hasat döneminde üreticilerin ve pazar koşullarının takip edileceğini, destek mekanizmalarının uygulamada kalmaya devam edeceğini ifade etti.

SAMSUN’DA ORTA KESİMDE FINDIK HASADI BAŞLADI.

SAMSUN’DA ORTA KESİMDE FINDIK HASADI BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı
images

Sadıkoğlu yeniden aday: MTSO üyelerine hizmete talip
images

Endüstriyel yemekte güven ve süreklilik rekabetin yeni ölçütü
images

Ordu’da tarım makineleri parkı paletli biçerdöverle güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anmal yeniden başkan seçildi: Sağlık-Sen Şırnak'ta birlik vurgusu

Keçiörengücü'ne mozambikli sol kanat: Alcidio Raice kadroya katıldı

Mandalinci Bodrum'da Peksimet ve Bahçelievler projelerini sahada değerlendirdi

Uluslararası Turkish Open karate turnuvası İstanbul'da başladı

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız