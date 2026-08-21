Samsun'da orta kesim fındık hasadı başladı, rekolte 115 bin ton bekleniyor

Hasat şenliğiyle orta kesimde hasat start aldı

Samsun'da orta kesimlerde fındık hasadı Canik Kaleboğazı Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğiyle başladı. Etkinliğe katılan protokol üyeleri ile üreticiler bahçeye girerek toplama işlemini yerinde gösterdi. Etkinlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Kaymakam Şeref Aydın ve Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz hazır bulundu. Üreticiler geçen yıl orta kesimlerdeki zirai don nedeniyle verimin düşük olduğunu, bu yıl ise verimin bariz şekilde arttığını belirtti; bazı üreticiler bu sezonun geçen sezona göre yaklaşık 3 kat daha bereketli olduğunu ifade etti.

rekolte beklentisi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Samsun genelinde bu yıl beklenen fındık rekoltesi yaklaşık 115 bin ton. Kemal Yılmaz, Samsun'da toplam 125 bin hektar fındık alanı bulunduğunu ve bu alanın yaklaşık yüzde 90'ının doğu ilçelerindeki beş ilçede yoğunlaştığını hatırlattı. Türkiye genelinde sahada yaklaşık 450 bin üreticinin hasat çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, geçen yıl yüksek kesimlerde don kaynaklı zararlar oluştuğunu; bu nedenle bu sezonki artışı önemsediklerini söyledi. Yılmaz, hasadın üreticilerin yıl boyunca yaptığı bakım ve harcamaların karşılığını alma zamanı olduğunu vurguladı ve sezonun üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

destek ve maliyet azaltma çalışmaları:

Hasat maliyetlerini düşürmeye yönelik uygulamalar öne çıkıyor. Tarım Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağladıklarını açıkladı. Bugüne kadar 151 üretici bu destekten yararlanmış; bu yıl ise 97 üretici yeniden müracaat ederek dosyalarını Bakanlığa iletti. İl müdürlüğü, işçilik maliyetlerini azaltmaya, verimi ve üretici gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Alçak kesimlerde daha önce başlayan hasadın ardından orta kesimlerde de başlayan dönemde, il ve ilçe yetkilileri üreticilerle birlikte bahçelerde çalışarak sürecin görünürlüğünü artırdı. Yetkililer hasat döneminde üreticilerin ve pazar koşullarının takip edileceğini, destek mekanizmalarının uygulamada kalmaya devam edeceğini ifade etti.

SAMSUN’DA ORTA KESİMDE FINDIK HASADI BAŞLADI.