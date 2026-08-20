Samsun'da pala bıyıklı kedi sokakların yeni yüzü oldu

Pala bıyıklı görünümüyle dikkat çeken sokak kedisi

Saathane civarında yaşamını sürdüren sokak kedisi, yüzündeki siyah tüylerin oluşturduğu desen nedeniyle görenlerin ilgisini çekiyor. Siyah-beyaz tüyleri ve özellikle burun ile ağız çevresindeki koyu renk lekeler, kediye 'pala bıyıklı' bir ifade veriyor.

Vatandaşlar ve fotoğraf merakı:

Bölgeden geçenler kediyi cep telefonlarıyla fotoğraflıyor; ancak kedi genellikle ürkek davranıp insanlardan kaçtığı için objektiflere poz vermekten kaçınıyor. Görenler farklı görünümü sebebiyle ilgi gösteriyor.

Esnafın sevgilisi oldu:

İlkadım ilçesindeki esnaf kediyi benimsedi. Bazı vatandaşlar kendi bıyıklarıyla kıyaslama yapıp şakalaşıyor; 'Ben mi daha palayım yoksa kedi mi daha pala arkadaşlarımızla aramızda şakalaşıyoruz' sözleri bunu özetliyor. Sokakta dolaşan kedi, bölgenin tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

SAMSUN'DA YÜZÜNDEKİ SİYAH RENKLİ TÜYLERİ NEDENİYLE ADETA "PALA BIYIKLI" BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLAN SOKAK KEDİSİ, GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.