Samsun'da raylı sistem kapasitesi artıyor üçüncü tramvay teslim alındı

şehirde üçüncü tramvay raylara indirildi:

Samsun hafif raylı sistem filosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temin edilen 12 yeni tramvayın üçüncüsü kente getirildi. Araç, karayoluyla iki parça halinde taşınarak Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ A.Ş. depo sahasında raya indirildi. Üretimi tamamlanan tramvay, montaj ve test süreçlerinin ardından kent içi hizmetine başlayacak.

tramvayın teknik özellikleri:

Yedi modülden oluşan tramvayların tasarımı Samsun için kırmızı-beyaz renklerde yapıldı. Araçlar 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde üretildi. Yeni tramvaylar ayrıca yüzde 74 yerlilik oranı ile dikkat çekiyor; bu da ekipman ve üretim aşamalarında yerli katkının yüksek olduğunu gösteriyor.

filo büyümesi ve hizmete giriş süreci:

Mevcut Hafif Raylı Sistem hattında hizmet veren tramvay sayısı, 12 aracın tamamı filoya katıldığında 29'dan 41'e yükselecek. Yeni gelen tramvayın teslim alınmasının ardından gerçekleştirilecek montaj ve test adımları tamamlandığında araç hat üzerinde yolcu taşımaya başlayacak. Kalan 9 tramvayın da belirlenen takvim doğrultusunda kente sevk edilmesine devam edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yeni tramvayın kısa sürede hizmete alınacağını belirtirken şunları kaydetti: "Samsun’umuz için ulaşım alanında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Kent içi toplu taşıma hizmetimizde yolcu taşıma kapasitemizi artırmak, araç filomuzu yenilemek ve güçlendirmek için yaptığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. Hafif Raylı Sistem filomuzun gücüne güç katan yeni tramvaylarımızın şehrimize getirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Çok kısa bir süre önce Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’nun teşrifleriyle düzenlediğimiz program ile test süreçleri tamamlanan 2 yeni tramvayımızı hemşehrilerimizin hizmete sunmuştuk. Şimdi de imalat süreci tamamlanan üçüncü yeni tramvayımız da şehrimize getirildi. Ekiplerimiz tarafından yeni tramvayımız teslim alındı. Bu tramvayımız da montaj çalışmaları ve test süreci sonrasında en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Kalan 9 tramvayımız da belirlenen takvim doğrultusunda şehrimize getirilmeye devam edecek. Yeni tramvaylarımızla kalite standardı yükselen Hafif Raylı Sistem filomuzla hemşehrilerimize konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

Samsun'da taşımacılık altyapısına yapılan bu yatırımlar, hat kapasitesinin artmasının yanı sıra vagon modernizasyonu ve yolcu konforunda da yükselmeye işaret ediyor. Yeni tramvayların montaj ve test aşamalarının tamamlanmasının ardından kent içi sefer planlarında ve filo yönetiminde kademeli düzenlemeler yapılacak.

KARAYOLUYLA İKİ PARÇA HALİNDE KENTE GETİRİLEN TRAMVAY, TEKKEKÖY İLÇESİNDEKİ SAMULAŞ A.Ş.’YE AİT DEPO SAHASINDA RAYA İNDİRİLDİ