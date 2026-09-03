samsunlu kobiler için kosgeb kapasite desteğine son çağrı

murzioğlu'ndan uyarı:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı için 2026 yılı 3. dönem başvurularının başladığını ilan ederek, işletmeleri başvurularını son güne bırakmamaya çağırdı. Murzioğlu, programın KOBİ'lerin büyüme, üretim kapasitesi artışı ve dijital dönüşüm hedefleri açısından fırsat sunduğunu vurguladı.

programın sunduğu destek alanları:

Murzioğlu, programın sadece makine ve teçhizat yatırımlarını kapsamadığını; yazılım, personel, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetlerin de destek kapsamında olduğunu belirtti. KOBİ'lerin dijitalleşme, verimlilik ve markalaşma gibi alanlarda güçlenmesinin, şehir ve ülke ekonomisinin gelişimine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

kredi üst limitleri ve başvuru süreci:

KOSGEB açıklamasına göre program kapsamında işletme başına 20 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek; tedarikçi geliştirmeye yönelik savunma, havacılık ve uzay alanında bildirilen işletmeler için üst limit 30 milyon TL olacak. Proje süresi 24 ay, kredi vadesi ise 36 ay olarak öngörülüyor ve kullanılacak krediler için geri ödemesiz 20 puan finansman desteği sağlanıyor. Ayrıca kredi kullanımlarında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kefalet imkânı sunuluyor.

Murzioğlu, Samsun'da imalat başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin bu haktan yararlanmasının hem işletmelerin rekabet gücünü artıracağını hem de kentin üretim potansiyelini ileri taşıyacağını belirtti. Başvuruların 15 Eylül tarihinde sona ereceğini hatırlatan Murzioğlu, işlemlerin KOSGEB e-Hizmetler sistemi üzerinden yapılacağını söyledi ve işletmelere zamanında başvurmaları çağrısında bulundu.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU