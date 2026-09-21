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Samsunspor milli ara öncesi kadroyu dinlendirip Trabzonspor'a özel program uyguluyor

Milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor, antrenman sonrası oyunculara bir haftalık izin verdi; bazı futbolcular özel programla çalışmaya devam edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor milli ara öncesi kadroyu dinlendirip Trabzonspor'a özel program uyguluyor

Samsunspor'un antrenman ve izin kararı

Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmayı kaybederek milli araya küme düşme hattında giren Samsunspor, bugün yapılan antrenmanın ardından oyunculara 1 haftalık izin verdi. Kulübün teknik ve sağlık ekibi, takımın hem fiziksel geri dönüşünü hem de sakatlık takibini gözeten bir program uygulamaya koydu.

Sakat oyuncular ve özel program kapsamı:

Kulüp açıklamasına göre sakatlıkları bulunan Fatih Kaya, Jaurs Assoumou, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Elayis Tavsan ile sakatlığını yeni atlatan Tanguy Coulibaly ve takıma geç katılan Mohamed Bayo cuma gününe kadar özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Bu düzen, oyuncuların kademeli yük artışıyla takıma güvenli dönüşünü hedefliyor.

Milli takımdaki oyuncular ve takımın dönüş takvimi:

Milli takımlarda bulunan Okan Kocuk, Yiğit Efe Üstün, Igor Drapiski, Logi Tmasson ve Strahinja Erakovi dışında kalan futbolcular, kulüp tarafından verilen bireysel program doğrultusunda çalışmalarına devam edecek. Planlamaya göre 29 Eylül Salı günü, milli takımlarda olan beş oyuncu hariç tüm oyuncular takım antrenmanında yer alacak.

Teknik ekip, bu arayı sakatların rehabilitasyonu ve takımın kondisyon dengesini sağlamak için fırsat olarak görüyor. Bir haftalık iznin ardından uygulanacak özel ve bireysel programların, Samsunspor'un Trabzonspor maçına hazırlanmasında hem fiziksel hem de taktiksel açıdan belirleyici olması bekleniyor.

SAMSUNSPOR, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

SAMSUNSPOR, TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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