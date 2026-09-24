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Samsun’da kaçak sigara ağına darbe: İlkadım’da 40 bin makaron bulundu

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 40 bin doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun’da kaçak sigara ağına darbe: İlkadım’da 40 bin makaron bulundu

Samsun'da kaçakçılıkla yürütülen operasyonun detayları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada 40 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

ele geçirilen malzemelerin niteliği:

Açıklamada ele geçirilen ürünün doldurulmuş makaron olduğu ve toplam adedinin 40 bin olarak kaydedildiği belirtildi.

şüpheli hakkında başlatılan işlem:

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 40 BİN ADET...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 40 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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