Samsun’da kaçak sigara ağına darbe: İlkadım’da 40 bin makaron bulundu

Samsun'da kaçakçılıkla yürütülen operasyonun detayları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada 40 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

ele geçirilen malzemelerin niteliği:

Açıklamada ele geçirilen ürünün doldurulmuş makaron olduğu ve toplam adedinin 40 bin olarak kaydedildiği belirtildi.

şüpheli hakkında başlatılan işlem:

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 40 BİN ADET DOLDURULMUŞ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.