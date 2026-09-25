Şanlıurfa'da evin içinde 25 metrelik kaçak kazı: iki şüpheli gözaltında

Operasyon detayları:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, E.G. ve M.K. isimli iki kişinin bir evin içinde define ve tarihi eser bulmak amacıyla yaklaşık 25 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

ele geçirilen malzemeler:

Adreste yapılan aramada; 1 balyoz, 1 gaz maskesi, 1 kazma, 2 kürek, 1 projektör, 1 motorlu yük makarası ve yük halatı ile 1 havalandırma pervanesi ele geçirildi. Ele geçen ekipman, kazının derinliği ve kullanılan mekanizma ile birlikte suç delili olarak kayda geçirildi.

hukuki süreç ve soruşturma:

Gözaltına alınan E.G. ve M.K. hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve delillerin incelenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

ŞANLIURFA'DA DEFİNE UMUDUYLA EVİN İÇİNDE 25 METRELİK KAÇAK KAZI