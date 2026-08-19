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Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan 54 ADP 877 plakalı tır şarampole devrildi; sürücü Cavit Yiğit (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:55

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 20:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza yeri ve müdahale:

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkiinde, Cavit Yiğit (67) idaresindeki 54 ADP 877 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü, tırın çekici bölümünde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna sevk edildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

AKYAZI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI...

AKYAZI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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