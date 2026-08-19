Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza yeri ve müdahale:

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Dokurcun Durmuşlar Mahallesi mevkiinde, Cavit Yiğit (67) idaresindeki 54 ADP 877 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü, tırın çekici bölümünde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna sevk edildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

AKYAZI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLDİĞİ KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.