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Sevgi Yolu'nda 47 yıl sonra yerini terk eden esnafın önceliği kuşlar

Kütahya'da 47 yıldır Sevgi Yolu'nda esnaf olan Ahmet Şeşen, mahkeme kararının ardından dükkanını boşalttı; en büyük kaygısı beslediği kuşların durumu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:35

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sevgi Yolu'nda 47 yıl sonra yerini terk eden esnafın önceliği kuşlar

Hukuki süreç ve belirsizlik:

Ahmet Şeşen, Kütahya'nın Sevgi Yolu'nda 47 yıldır esnaflık yapıyor. 71 yaşında olduğunu belirten Şeşen, iş yerine ilişkin yürütmeyi durdurma talebinin mahkemece reddedilmesi üzerine dükkanını boşaltmaya başladığını aktardı.

Şeşen, belediye yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ancak somut bir alternatif sunulmadığını söyledi: "Belediye başkan yardımcılarıyla görüştüm. Bize sözleşme çekeceklerini söylediler. Ancak bize başka bir yer gösterilmedi."

Kuşlara yönelik endişe:

Esnafın konuşmasında en çok dikkat çeken husus, iş yerinin önünde beslediği kuşlara dair kaygısı oldu. "Benim tek gayem kuşlar" diyen Şeşen, kuşların susuz ve yemsiz kalmasından endişe duyduğunu ifade etti ve bu canlıların günlük bakımının bozulmasından korktuğunu anlattı.

Esnafın talebi ve bölgesel hafıza:

Şeşen, iş yerindeki eşyalarını toplayıp evine götüreceğini belirtirken yetkililerden kendilerine yeni bir yer gösterilmesini istedi. Uzun yıllar aynı noktada olan esnafların yer değiştirmesi hem bireysel geçim koşullarını hem de semtin günlük yaşam ritmini etkiliyor. Bu örnek, kentsel düzenlemelerin sadece mekanları değil, yerel ilişkileri ve hatta beslediği canlıların bakımını da etkileyebileceğini gösteriyor.

KÜTAHYA&#039;DA 47 YILLIK ESNAF MAHKEME KARARI SONRASI İŞ YERİNİ BOŞALTTI

KÜTAHYA'DA 47 YILLIK ESNAF MAHKEME KARARI SONRASI İŞ YERİNİ BOŞALTTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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