Seydikemer’den Kaş’a uzanan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının başlangıç şartları ve yayılımı:

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında, ziraat alanında 29 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında başlayan yangın, etkili ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişledi. Alevler rüzgar yönüyle birlikte sınırı aşıp Antalya Kaş ilçesine kadar ulaştı.

müdahale süreci ve kontrol çalışmaları:

Yangına hem havadan hem karadan yoğun müdahale yapıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın 25. saatte kontrol altına alındı ve bölgede soğutma faaliyetleri sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Muğla Seydikemer’de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş’a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE BAŞLAYIP ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİNE KADAR İLERLEYEN ORMAN YANGINI EKİPLERİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.